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بازرس کل قضایی استان لرستان با هدف بررسی روند خدمت رسانی مؤثر به مردم به صورت سرزده از بخشهای مختلف شرکت آب منطقهای استان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بازرس کل قضایی استان لرستان به اتفاق هیئت همراه از بخشهای مختلف شرکت آب منطقهای استان بازدید و سپس جلسهای با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران شرکت آب منطقهای استان برگزار شد.
در جریان این بازدید آخرین وضعیت این شرکت و روند خدمت رسانی پیرامون توزیع آب سدها، لایروبی رودخانه ها، نصب کنتور هوشمند، چاههای غیرمجاز، کشت گیاهان آبدوست مورد ارزیابی قرار گرفت.
حمزه رضایی تصریح کرد: کشتهای آبدوست میبایست توسط جهاد کشاورزی استان تعیین و سایر پیگیریها پیرامون حفظ، صیانت و حفاظت از آب و نظارت بر توزیع آن به جد توسط شرکت آب منطقهای استان پیگیری شود.
رضایی افزود: استفاده بهینه از منابع آب بر اساس الگوی کشت صورت گیرد و همه دستگاههای اجرایی و مردم در این خصوص مشارکت داشته باشند.
بازرسکل قضایی استان به ضرورت نظارت مستمر برای ارتقای بهرهوری و انطباق فعالیتها با قوانین جاری کشور تأکید کرد و یکی از دلایل وقوع سیل را عدم لایروبی رودخانهها دانست و تصریح کرد: لایروبی رودخانهها اصلیترین کار برای جلوگیری از وقوع سیل است و توجه به این امر جزء اولویت هاست و باید با جدیت و کوتاهترین زمان در دستور کار این شرکت قرار گیرد.
همچنین مقرر شد در اسرع وقت نسبت به رفع اشکالات مذکور از جمله نظارت و مسدود کردن چاههای غیرمجاز اقدام شود.
وی عنوان کرد: از مدیرانی که پای کار و به صورت جهادی در میدان باشند حمایت میکند و شرکت آب منطقهای استان مشکلات و چالشهای موجود را جهت پیگیری به این بازرسی کل منعکس نماید.