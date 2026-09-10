۱۲ هزار و ۴۰۰ تن قیر به ارزش پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به هشت شهرداری غرب استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم شهرستان‌های چادگان، فریدونشهر، بویین میاندشت و فریدن در مجلس شورای اسلامی گفت: سهمیه ۱۲ هزار و ۴۰۰ تن قیر برای اجرای طرح‌های عمرانی و بهسازی معابر و رفع مشکلات بافت‌های فرسوده در شهرداری‌های داران، فریدونشهر، چادگان، بویین میاندشت، دامنه، افوس، رزوه و برف‌انبار اختصاص می‌یابد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل سیاوشی با بیان این‌که میزان ارزش این قیر پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال است، افزود: بهره‌مندی شهرداری‌ها از این سهمیه می‌تواند روند اجرای طرح‌های بهسازی و آسفالت معابر را شتاب بخشد و شرایط ارتقای کیفیت عبور و مرور، بهبود منظر شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان را فراهم کند.

وی ادامه داد: تحویل این میزان قیر به شهرداری‌ها، مشروط به ارائه گزارش دقیق از میزان مصرف قیر دریافتی در سال ۱۴۰۳ است و انتظار می‌رود شهرداری‌ها با دقت و سرعت در خصوصتکمیل و ارائه مستندات مورد نیاز اقدام کنند تا فرآیند تحویل قیر اختصاص یافته بدون وقفه اجرا شود.

سیاوشی گفت: پیگیری برای تأمین منابع و امکانات مورد نیاز شهرداری‌ها و اجرای طر‌حهای زیرساختی در شهر‌های غرب استان ادامه دارد و با استفاده از ظرفیت‌های ملی، بخشی از کمبود‌های موجود در حوزه عمران و توسعه شهری جبران خواهد شد.

شهرستان‌های چادگان با ۲ شهر رزوه و چادگان، فریدن با ۲ شهر داران و دامنه، بویین میاندشت با ۲ شهر افوس و بویین میاندشت و فریدونشهر نیز با ۲ شهر برف‌انبار و فریدونشهر هر کدام به ترتیب در ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰ و ۱۸۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارند.