به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مرتضی امینی گفت: پرونده نگهداری موتور سیکلت قاچاق در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز صومعه سرا رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط موتور سیکلت قاچاق، متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۲۵۲ ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: ماموران پلیس آگاهی در بازرسی از منزل شخصی موتورسیکلت قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.