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معاون فنی و پشتیبانی مرکز بهداشت استان یزد بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای تقویت برنامههای جوانی جمعیت و افزایش نرخ باروری در شهرستان خاتم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، پورمازار معاون فنی و پشتیبانی مرکز بهداشت استان یزد در مجمع سلامت شهرستان خاتم با موضوع جوانی جمعیت و افزایش فرزندآوری، کاهش روزافزون جمعیت را یکی از معضلات مهم کشور عنوان کرد و گفت: شهرستان خاتم نیز با این مسئله مواجه است و برای بهبود شاخصهای جمعیتی، نیازمند برنامهریزی و اقدام هماهنگ دستگاههای اجرایی است.
وی افزود: برگزاری مجمع سلامت با محوریت جوانی جمعیت، زمینهای برای هماهنگی میان دستگاهها و اتخاذ تصمیمهای مؤثر در راستای تقویت برنامههای افزایش جمعیت و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
معاون فنی و پشتیبانی مرکز بهداشت استان یزد با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی در تحقق سیاستهای جمعیتی اظهار کرد: با برنامهریزی منسجم و بهرهگیری از ظرفیتهای دستگاههای مختلف، میتوان زمینه حمایت بیشتر از خانوادهها و افزایش فرزندآوری را فراهم کرد.
پورمازار ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاریها و اجرای برنامههای هدفمند، روند شاخصهای جمعیتی در شهرستان خاتم بهبود یابد و نرخ باروری در این شهرستان افزایش پیدا کند.