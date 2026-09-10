پخش زنده
امروز: -
پنجمین نمایشگاه ملی صنایع گلخانهای با عرضه آخرین دستاوردهای گلخانه ای دانش بنیان ها در شهرستان تیران و کرون آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این نمایشگاه که به مدت ۴ روز در بازار فدک شهر تیران دایر شده، ۲۸ شرکت دانش بنیان صنعتی آخرین دستاوردهای خود در احداث و راه اندازی گلخانه بذر کود انرژی بازیافت بسته بندی و صنایع تبدیلی آخرین دستاوردهای خود را ارائه کردند.
محمد ساعد فر فرماندار تیران و کرون گفت: در این شهرستان هزار هکتار گلخانه زمینه اشتغال ۳۰ هزار نفر را فراهم کرده است.
وی روسیه و کشورهای اوراسیا را از بزرگترین خریداران فلفل دلمهای دانست و گفت: این محصول با نشان تیران صادر میشود و در روسیه شناخته شده است
فرماندار تیران وکرون افزود: از هر هکتار گلخانه ۱۵۰۰ تن سالانه فلفل دلمه برداشت میشود.
شهرستان تیران و کرون در غرب استان اصفهان است که یک سوم گلخانههای استان اصفهان را دارد.