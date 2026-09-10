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رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به افزایش حضور شهروندان در بوستانها و فضاهای سبز شهری در فصل تابستان، بر ضرورت ارتقای امکانات، بهسازی تجهیزات و تأمین ایمنی این فضاها با رویکرد خانوادهمحور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارع بیدکی اظهار کرد: شهر یزد دارای حدود ۲۸۰ پارک و بوستان عمومی و محلهای و پنج پارک ویژه بانوان است که با توجه به افزایش حضور شهروندان در فصل تابستان و استفاده از این فضاها برای گذراندن اوقات فراغت، توجه به کیفیت و آمادگی بوستانها اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وی افزود: در همین راستا، رفع نواقص و بهسازی بخشهای مختلف بوستانها از جمله تجهیزات روشنایی، مبلمان شهری، وسایل بازی کودکان، رنگآمیزی، مهپاشها، آلاچیقها، آبسردکنها و سرویسهای بهداشتی در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم در این زمینه انجام شده است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر ضرورت استفاده مطلوب از ظرفیت بوستانها ادامه داد: بوستانهای شهری باید علاوه بر برخورداری از فضای مناسب برای تفریح و گذران اوقات فراغت، محیطی ایمن و مطلوب برای حضور خانوادهها باشند و برنامهریزی و تجهیز این فضاها نیز باید با توجه به همین رویکرد دنبال شود.
زارع بیدکی، موضوع ایمنی و امنیت بوستانها را یکی از اولویتهای مدیریت شهری دانست و گفت: مسائل مربوط به ایمنی بوستانها با حضور مدیران اجرایی شهرداری و مسئولان انتظامی مورد بررسی قرار گرفته و ارتقای روشنایی و افزایش ضریب امنیت این فضاها نیز در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد: تأمین روشنایی مناسب، بهسازی تجهیزات و رسیدگی مستمر به وضعیت بوستانها، نقش مهمی در افزایش احساس امنیت شهروندان و فراهم کردن محیطی مناسب برای حضور خانوادهها دارد و این موضوع باید بهصورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد در پایان با دعوت از شهروندان برای مشارکت در بهبود وضعیت فضاهای شهری خاطرنشان کرد: سامانه ۱۳۷ شهرداری یزد آماده دریافت نظرات، پیشنهادها و گزارشهای شهروندان درباره مسائل و نواقص شهری، بهویژه مشکلات مربوط به پارکها و بوستانهاست و گزارشهای مردمی میتواند در شناسایی و رفع سریعتر مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات شهری مؤثر باشد.