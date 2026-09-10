فرمانده انتظامی شهرستان مهریز از شناسایی و دستگیری خرده فروش موادمخدر در مهریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ رحماندوست گفت: در پی دریافت اخباری مبنی بر توزیع موادمخدر توسط فردی در سطح شهر مهریز موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران انتظامی مکان مورد نظر را شناسایی و در عملیات پلیسی خرده فروش موادمخدر را دستگیر و مقدار ۶۸۸ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت خرد بسته بندی شده بود کشف کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان مهریز افزود: متهم پس از تشکیل پرنده به مرجع قضایی معرفی شد.