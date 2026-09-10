رزمایش توزیع لوازم ضروری منزل و لوازم‌التحریر در شهرستان گرمه با حضور فرماندار، امام جمعه موقت، هیئت امنای مراکز نیکوکاری و جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، ۳۶۲ بسته لوازم‌التحریر و ۶۰ دستگاه لوازم ضروری منزل با مشارکت خیرین و نیکوکاران و با ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان بین خانواده‌های تحت حمایت توزیع شد.

از مجموع این اقلام، ۳۶۲ بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۴۷۴ میلیون تومان در اختیار دانش‌آموزان تحت حمایت قرار گرفت تا با آمادگی بیشتری سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

همچنین ۶۰ دستگاه لوازم ضروری منزل شامل یخچال، اجاق‌گاز، پنکه، آبگرمکن، کولر، ماشین لباسشویی و بخاری به ارزش یک میلیارد و ۶۴۶ میلیون تومان به خانواده‌های نیازمند اهدا شد.