به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در جریان همین بازرسی میدانی، تخلف گران‌فروشی یک مرکز عرضه کالا شناسایی شد و قاضی تعزیرات حکومتی درمحل، با برخورد قانونی رای واحد متخلف را صادر کرد.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه این بازدید با اشاره به سیاست‌های نظارتی این دستگاه گفت: خط قرمز ما گران‌فروشی و کم‌فروشی است و با متخلفان قاطع برخورد می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اقلام اساسی به‌وفور در بازار موجود است، از شهروندان خواست که برای تامین اقلام ضروری خود هیچ نگرانی نداشته باشند.

این حضور میدانی در عین حال حامل دو پیام بود؛ از یک سو اطمینان‌بخشی به مردم درباره وضعیت تامین کالای اساسی و از سوی دیگر، هشدار جدی به فرصت‌طلبانی که در شرایط کنونی در صدد سودجویی به زیان شهروندان برآمده‌اند.