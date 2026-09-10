به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان از نقش مهم و اساسی هوشمند مصنوعی در توسعه گردشگری و صنعت هتلداری گفت وافزود:توجه به زیرساخت‌ها و گسترش آن در حوزه گردشگری یک هدف مهم در استان است که اصلی‌ترین آنها توجه به حوزه هوش مصنوعی و هوشمند سازی است.

مهدی جمالی نژاد تاکید کرد: مدیران و متولیان گردشگری و هتلداری بیش از پیش به ظرفیت مطلوب هوشمندسازی و هوش مصنوعی درصنعتی که در آن فعالیت می‌کنند، آگاه باشند و برگزاری این دوره‌ها می‌تواند اهمیت این موضوع را برای آنها آشکارتر کند.

وی تاکید کرد: تمام تلاش مدیران حوزه گردشگری و هتلداری در استان که یکی از مراکز مهم گردشگری دنیاست بیشتر از گذشته به موضوع هوشمندسازی و هوش مصنوعی در صنعت گردشگری اهمیت دهند، و از جذب گردشگر غافل نشویم که در این صورت از مزیت‌های اقتصادی آن عقب خواهیم افتاد و در صورتی که با قدرت و برنامه ریزی در این حوزه عمل کنیم به طور حتم حضور گسترده گردشگران از سراسر دنیا و ایران را به اصفهان بیشتر از گذشته خواهیم داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان نیز با توجه به ظرفیت بالای استان در حوزه گردشگری گفت: امروز باید همه مدیران این حوزه بدانند برای جذب و جلب گردشگران چگونه از ابزار هوشمندسازی استفاده کنند.

امیر کرم زاده افزود: صنعت گردشگری و هتلداری باید با توجه به نیاز و ذائقه گردشگر توسعه یابد و هوش مصنوعی و هوشمندسازی مدرن بخشی از این ابزار‌ها است.

وی ادامه داد: لازم است مدیران و هتلداران برای گردشگران شرایط خدماتی مناسبی پیاده سازی کنندتا ازقافله جذب گردشگرعقب نمانند واین جز باتوسعه هوش مصنوعی و استفاده از آن در بخش هوشمندسازی محقق نخواهد شد.