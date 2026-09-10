بازرسان اصناف در آستانه سال تحصیلی جدید ، نظارت بر بازار نوشت افزار شهرستان گرمسار را تشدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️گشت‌های مشترک نظارتی از ادارات صمت ، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی بر نحوه عملکرد واحدهای عرضه کننده نوشت افزار نظارت دارند.

ارائه نکردن صورتحساب خرید و گران فروشی مهم‌ترین تخلفات واحد‌های صنفی لوازم التحریرو کیف و کفش است.

مردم می‌تواند با مشاهده هر گونه تخلف با سامانه ۱۳۵ و ۱۲۴ تماس بگیرند.

در شهرستان گرمسار ۲۴ واحد صنفی لوازم التحریرو کیف و کفش دانش آموزی مشغول به فعالیتند.