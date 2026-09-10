به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، لیدا رفعتی گفت: در راستای حفظ سلامت عمومی و صیانت از حقوق شهروندان، در پی ثبت شکایت‌های مردمی از یکی از استخر‌های شنا، موضوع بلافاصله در دستور کار کارشناسان این معاونت قرار گرفت.

او افزود: در پیگیری‌های انجام‌شده، ضمن بازرسی دقیق از استخر مورد نظر و سامانه گندزدایی آن، اقدام به انجام آزمایش‌های میدانی از جمله کلرسنجی، کدورت‌سنجی و نمونه‌برداری میکروبی از آب استخر کرد.

مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: با توجه به نامطلوب بودن نتایج کلرسنجی، بالا بودن میزان کدورت، عدم انطباق نتایج آزمایشگاهی میکروبی با استاندارد‌های بهداشتی و همچنین وجود نواقص فنی در سیستم گندزدایی، اقدامات قانونی لازم برابر با مقررات و ضوابط بهداشتی انجام شد.

لیدا رفعتی از هم‌استانی‌ها خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مکان‌های عمومی و تفریحی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ارتباطات مردمی ۱۹۰ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.