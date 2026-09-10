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مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان از تعطیلی یک مجموعه استخر شنای متخلف در راستای صیانت از سلامت شهروندان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، لیدا رفعتی گفت: در راستای حفظ سلامت عمومی و صیانت از حقوق شهروندان، در پی ثبت شکایتهای مردمی از یکی از استخرهای شنا، موضوع بلافاصله در دستور کار کارشناسان این معاونت قرار گرفت.
او افزود: در پیگیریهای انجامشده، ضمن بازرسی دقیق از استخر مورد نظر و سامانه گندزدایی آن، اقدام به انجام آزمایشهای میدانی از جمله کلرسنجی، کدورتسنجی و نمونهبرداری میکروبی از آب استخر کرد.
مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: با توجه به نامطلوب بودن نتایج کلرسنجی، بالا بودن میزان کدورت، عدم انطباق نتایج آزمایشگاهی میکروبی با استانداردهای بهداشتی و همچنین وجود نواقص فنی در سیستم گندزدایی، اقدامات قانونی لازم برابر با مقررات و ضوابط بهداشتی انجام شد.
لیدا رفعتی از هماستانیها خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مکانهای عمومی و تفریحی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ارتباطات مردمی ۱۹۰ گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.