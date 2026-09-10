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وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه رایزنی ها در مسکو ، با وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دبیرکل این اتحادیه دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از مسکو، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه دیدارها و مذاکرات فشرده در مسکو، عصر امروز با وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دبیرکل این اتحادیه دیدار و گفتوگو کرد.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اموراقتصادی و دارایی کشورمان در ادامه مذاکره و رایزنی با مقامات اقتصادی روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، عصر سه شنبه با «آندری اسلپنف» وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و «باکیتژان ساگینتایف» دبیرکل این اتحادیه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدارها که سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و اعضای هیاتهای بلندپایه اقتصادی دو طرف حضور داشتند، راههای توسعه و تعمیق همکاریهای اقتصادی و تجاری، رفع موانع و تسریع در اتمام گذرگاههای مواصلاتی بررسی شد.
استفاده از ظرفیتهای اقتصادی روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با هدف خنثیسازی محاصره دریایی و تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه کشورمان، از محورهای مذاکره و رایرنی وزیر اقتصاد در روسیه است.