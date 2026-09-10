حضور مردم استان همدان در تجمعات شبانه به ایستگاه صد و نود و سومین رسید؛ حضوری که با روحیه استکبارستیزی، جلوه‌ای از تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم شرکت‌کننده در قرار‌های شبانه، با حفظ شور و انگیزه، هر شب در میدان حاضر می‌شوند و با شعار‌ها و برنامه‌های مختلف، بر پایبندی خود به مسیر انقلاب تأکید می‌کنند.

مردم استان همدان در خیابان‌ها و میادین بار دیگر اتحاد، همدلی و احساس مسئولیت اجتماعی خود را به نمایش گذاشتند و بر ضرورت حمایت از کشور تأکید کردند.