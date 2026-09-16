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مسابقه عکاسی از پرندگان آمریکای شمالی

برندگان هفدهمین سال برگزاری جوایز آدوبان، اعلام شد. در این آلبوم زیبایی، رفتار و مشکلات پرندگان در سراسر قاره آمریکا به تصویر کشیده شده است.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ - ۱۰:۳۰
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برچسب ها: مسابقه عکاسی ، پرندگان
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