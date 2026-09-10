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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب زنجان از حل مشکل تنش آبی در روستاهای شهرستان خدابنده و برخورداری حدود پنج هزار نفر از آب شرب پایدار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علی محمد نادرخانی با اشاره به بروز مشکلات تأمین آب شرب در برخی روستاهای شهرستان خدابنده گفت: عملیات حفر و تجهیز پنج حلقه چاه با ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای رفع تنش آبی در این روستاها در دستور کار قرار گرفت که در این میان چاه آب روستاهای قره محمد، و خوش مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی افزود: عملیات حفر و تجهیز چاه آب در روستاهای "محمد خلج"، "پیرمرزبان" و "مسگر" نیز تکمیل شده و در مرحله تجهیز و یا تست پمپاژ قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان گفت: با اجرای این طرحها که اهالی نیز در اجرای آن مشارکت داشتند، تنش آبی و مشکلات ناشی از کمبود آب آشامیدنی در این روستاها برطرف شده و زمینه برای تأمین آب شرب پایدار، مطمئن و متناسب با نیاز جمعیت فراهم میشود.
وی یادآور شد: این اقدامات در راستای ارتقای سطح خدماترسانی، افزایش تابآوری شبکههای آبرسانی روستایی و تأمین آب شرب پایدار برای روستائیان شهرستان خدابنده انجام شده است.
شهرستان خدابنده با جمعیتی افزون بر ۱۶۴ هزار نفر با ۲۲۹ روستا در فاصله ۸۵ کیلومتری از شهر زنجان واقع شده است.