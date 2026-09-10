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گشت و کنترلهای شبانهروزی مأموران یگان حفاظت محیط زیست در زیستگاههای حساس، مناطق حفاظتشده و پناهگاه حیاتوحش انگوران به صورت مستمر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان با حضور میدانی در منطقه، ضمن سرکشی به پاسگاه محیطبانی «قرهبوغ»، و دیدار با محیطبانان تلاشگر این منطقه ضمن ارزیابی وضعیت منطقه و بررسی آخرین اقدامات حفاظتی، از تلاشهای شبانهروزی محیطبانان در صیانت از انفال الهی و تنوع زیستی منطقه قدردانی کرد و گفت: منطقه حفاظتشده و پناهگاه حیاتوحش انگوران به عنوان یکی از زیستگاههای ارزشمند و سرمایههای طبیعی استان، نیازمند پایش مستمر و هوشیاری دائمی است و در همین راستا، محیطبانان ایثارگر از هیچ تلاشی برای صیانت از این میراث ارزشمند دریغ نمیکنند.
ملکی همچنین با اشاره به اهمیت بهروزرسانی زیرساختها و تجهیزات اداری و حفاظتی پاسگاههای محیطبانی افزود: برای افزایش بهرهوری و ارتقای ضریب ایمنی عملیاتها، تجهیز پاسگاهها و تقویت امکانات لجستیکی و ارتباطی در دستور کار قرار دارد تا مامورین یگان حفاظت محیط زیست مناطق حفاظت شده با آمادگی کاملتری در صیانت از انفال الهی به انجام وظایف خطیر خود بپردازند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان در پایان، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانه روزی مامورین یگان حفاظت محیط زیست، همراهی و گزارشهای ارزشمند دوستداران طبیعت و همیاران محیطزیست، از عموم شهروندان و اهالی محترم منطقه درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، شکار غیرمجاز یا تخریب طبیعت، مراتب را در هر ساعت از شبانهروز از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۴۰ به اداره حفاظت محیط زیست اطلاعرسانی کنند.