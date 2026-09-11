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برداشت صیفیجات از مزارع سملقان آغاز شده و کشاورزان همچنان مشغول کار و تلاش هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، دو برادر کشاورز سملقانی در ۱۲ هکتار از مزارع خود، کلم، خیار و فلفل دلمهای کشت کردهاند.
استفاده از سامانه آبیاری نواری، علاوه بر مدیریت مصرف آب، به رونق تولید صیفیجات در این منطقه کمک کرده است.
کاشت کلم، خیار و فلفلدلمهای در این وسعت، آن هم با سیستم آبیاری نوار تیپ، نشان میدهد که کشاورزی سنتی در این منطقه، جای خود را به شیوههای نوین داده است. استفاده از نوار تیپ علاوه بر مدیریت بهینه منابع آبی که این روزها دغدغه اصلی ماست، بازدهی محصول را نیز دوچندان کرده است.
حالا که فصل برداشت فرا رسیده، عطر تازگی خیارهای سبز و فلفلهای خوشرنگ سملقان، بازارهای منطقه را رونق داده است. این حجم از تولید، نه تنها نمادی از اشتغالزایی در این خطه است، بلکه پیامی است از خودکفایی که در دل این خاک میروید.