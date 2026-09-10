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امسال بیش از ۲۸۶ هزار رأس دام تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند تا ریسک زیاندهی به دامداران به حداقل برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: بیماری شاربن پتانسیل بالایی برای انتقال به انسان و ایجاد تلفات ناگهانی در گلهها دارد که امسال بیش از ۲۸۶ هزار رأس دام تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند تا ریسک زیاندهی به دامداران به حداقل برسد.
علی اشرفی افزود: در حوزه بیماریهایی نظیر «شاربن» و «تببرفکی بر پایه «پایش فعال» و «ایمنسازی پیشدستانه» عمل میکنیم.
وی اظهار داشت: در حوزه تببرفکی که بزرگترین تهدید برای ثبات تولید گوشت قرمز و شیر محسوب میشود، با واکسینه کردن بیش از ۳۸۸ هزار رأس دام، یک حصار دفاعی پیرامون سرمایههای دامی استان ایجاد شد تا از هرگونه اختلال در عرضه محصولات دامی جلوگیری شود.
اشرفی افزود: بیماریهای آبله و طاعون نشخوارکنندگان کوچک (P.P.R) از جمله چالشهای استراتژیک در مدیریت سلامت دام هستند و با توجه به شیوعپذیری بالای این ویروسها با اجرای عملیات گسترده که منجر به ایمنسازی بیش از یک میلیون رأس دام شد، توانستیم پایداری گلههای گوسفند و بز را تضمین کنیم که این اقدام، مستقیماً به معنای محافظت از ذخایر پروتئینی استان و جلوگیری از ریزش تولید در فصول آتی است.
وی در مورد بیماری «لمپیاسکین» و وضعیت کنترلی استان طی پنج ماهه اخیر گفت: لمپیاسکین تنها یک بیماری پوستی نیست، بلکه یک چالش اقتصادی است که باعث کاهش شدید وزنگیری و تولید در دامهای سنگین میشود.
مدیر کل دامپزشکی استان زنجان خاطر نشان کرد: در این مدت، بیش از ۲۵ هزار رأس گاو و گوساله را تحت پوشش قرار دادیم تا از بروز خسارات ناشی از کاهش تولید و تلفات، پیشگیری کنیم که هدف نهایی در تمامی این اقدامات، ایجاد محیطی امن برای تولید، کاهش ریسکهای اقتصادی برای بهرهبرداران و در نهایت تأمین کالای سالم و باکیفیت برای مصرفکننده نهایی است.
مدیر کل دامپزشکی استان زنجان با اشاره به ابعاد مختلف عملیات پیشگیرانه در برابر بیماریهای واگیر و تأثیرات اقتصادی آن بر تولیدات دامی استان، افزود:یکی از اقدامات مهم، حجم عملیات مایهکوبی در استان است که انجام این مهم از ابعاد گوناگون اهمیت بسزایی دارد.
وی اظهار داشت: بر این اساس بیماریهای واگیر، مانند جریمههای سنگین برای تولیدکننده عمل میکنند، آنها نه تنها باعث تلفات مستقیم میشوند، بلکه با ایجاد اختلال در تولید شیر و گوشت به ناپایداری قیمتها و کاهش ارزشافزوده در زنجیره تأمین منجر میشوند بنابراین، هدف ما صیانت از داراییهای زیستی استان و جلوگیری از ورود شوکهای بیولوژیک به بازار محصولات پروتئینی است.
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: در نظام مدیریت سلامت دام، مرزی میان بهداشت و اقتصاد وجود ندارد و هر اقدامی که در قالب واکسیناسیون انجام میشود، یک «سرمایهگذاری پیشگیرانه» برای جلوگیری از اتلاف منابع ملی است.
بیماری سیاه زخم یا شاربن، یک بیماری عفونی و واگیر است که در گوسفندان رخ میدهد. این بیماری توسط باکتری با نام شاربنلا (باکتری رانتیسیلا آیسری) ایجاد میشود. این باکتری بر روی پوست و درون گوسفندان زندگی میکند و باعث تشکیل زخمهای عمیق روی پوست آنها میشود.
تب برفکی یا «بیماری توکه» یک بیماری عفونی و گاهی کشنده ویروسی است که موجب بیمار شدن حیوانات زوج سم از جمله گاو اهلی و اعضای خانواده گاوسانان میشود.
این ویروس عامل بیماری در ابتدا به مدت دو تا سه روز تب شدید ایجاد نموده و متعاقباً تاولهایی در داخل دهان و روی پا ظاهر میشود که ممکن است پاره شده و موجب لنگش حیوان شود.
این بیماری بسیار واگیردار است و قطرات آیروسل دفع شده از حیوان آلوده، تماس با تجهیزات دامداری، غذا، وسایل نقلیه، البسه آلوده و حیوانات شکارچی اهلی و وحشی موجب گسترش بیماری میشوند. این بیماری به عنوان طاعون برای صنعت دامداری محسوب میشود.