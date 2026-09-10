به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدتقی گلی با اشاره به افزایش سرقت از باغ های پسته بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از سرقت محصول پسته در شهرستان دامغان تاکید کرد .

وی گفت : علاوه بر برخورد قانونی و بازدارنده با سارقان ، باغداران و کشاورزان هم باید با اجرای اقدامات پیشگیرانه فرصت وقوع جرم را پیش از ارتکاب از بین ببرند.

وی تامین نگهبان و مورد اعتماد برای باغ‌ها را ضروری دانست و افزود: جهاد کشاورزی باید ضمن آموزش و توصیه باغداران بر اجرای این موضوع نظارت داشته باشند.

وی گفت نیرو‌های نظامی هم باید گشت‌های مشترک را برای جلوگیری از سرقت باغات داشته باشد.