به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ علیرضا شائینی گفت: ماموران پلیس با اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: پلیس در بازرسی خودروی توقیفی ۸۰۰ رول کاغذ دیواری خارجی و بدون هرگونه مدارک قانونی و گمرکی را کشف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود با اشاره به اینکه کارشناسان اقتصادی ارزش کالای قاچاق کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: پرونده تکمیل و متهم به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.