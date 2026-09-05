رئیس قوه قضائيه در آیین پایانی نشست رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان بریکس، ۵ پیشنهاد برای حرکت همکاری قضایی این کشورها به سمت ساز و کار‌های عملی و پایدار ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در آیین پایانی نشست رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان بریکس که دهلی نو پایتخت هند برگزار شد، گفت: پیشنهاد نخست، ایجاد شبکه قضایی بریکس میان دیوان‌های عالی و مراجع قضایی کشور‌های عضو برای تبادل رویه قضایی، داده‌ها و تجربه‌های حکمرانی قضایی است.

آقای محسنی اژه‌ای اظهار داشت: پیشنهاد دوم، تقویت همکاری‌ها در مقابله با تروریسم، جرایم سازمان‌یافته، فساد، جرایم سایبری و فرامرزی است.

رئیس قوه قضائيه، ایجاد ظرفیت‌های مشترک برای میانجیگری، داوری و حل‌ و فصل اختلاف‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را به عنوان پیشنهاد سوم مطرح کرد.

پیشنهاد چهارم رئیس دستگاه قضا، تدوین اصول مشترک برای استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در نظام عدالت و پیشنهاد پنجم، تقویت همکاری‌های حقوقی در عرصه محیط زیست، تغییرهای اقلیمی و توسعه پایدار بود.