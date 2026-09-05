به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سازمان امداد و نجات غزه اعلام کرد که این شهدا را اخیرا پس از روز‌ها آواربرداری و تفحص از زیر آوار بیرون کشیده است.

کاروان حامل شهدای ۱۰۰ گانه که به تازگی از زیر آوار بیرون کشیده شدند، در کوی الزیتون در شرق شهر غزه حرکت کرد.

براساس این گزارش، از مجموع این ۱۰۰ پیکر، ۷۰ پیکر متعلق به کودکان است.

وزارت بهداشت غزه در بیانیه جدید خود اعلام کرد از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر گذشته تاکنون، یک هزار و ۳۴۴ نفر شهید و ۴ هزار و ۴۶۴ زخمی شده و پیکر‌های ۸۱۵ شهید از زیر آوار خارج شده‌اند.

در ادامه بیانیه آمده است: آمار قربانیان حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۷۳ هزار و ۶۵۱ شهید و ۱۷۴ هزار و ۵۷۵ مجروح افزایش یافته است.

وزارتخانه یادشده تأکید کرد طی ۴۸ ساعت گذشته، ۱۷ شهید (از جمله ۱۱ شهید که پیکرشان از زیر آوار خارج شده) و ۲۷ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

این وزارتخانه اضافه کرد، ۱۶۰ شهید دیگر نیز پس از تکمیل اطلاعات و تأیید در کمیته تأیید شهدا طی ماه گذشته میلادی، به آمار تجمعی شهدا افزوده شده‌اند.

وزارت بهداشت غزه تأکید کرد که هنوز شماری از قربانیان در زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و گروه های امداد و دفاع مدنی تا این لحظه قادر به دسترسی به آنها نیستند.