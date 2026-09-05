افتتاح نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی الیگودرز تا دو ماه آینده
فرماندار الیگودرز گفت: نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی این شهرستان تا دو ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مهدی اداوی در بازدید از روند ساخت نیروگاه خورشیدی الیگودرز گفت:نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی شهرستان الیگودرز تا دو ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار الیگودرز با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر افزود:توسعه ی نیروگاههای خورشیدی علاوه بر کمک به تأمین پایدار انرژی، میتواند زمینهساز توسعه ی شهرستان، جذب سرمایهگذار، ایجاد اشتغال و فعالسازی ظرفیتهای صنعتی باشد.
اداوی با اشاره به پیشرفت مناسب این طرح بیان کرد: با بهرهبرداری از این نیروگاه، عملیات اجرایی مرحله دوم طرح با ظرفیت ۶ مگاوات هم آغاز خواهد شد که هم اکنون مراحل جانمایی آن در دست انجام است.