

به گزارش مهدی اداوی در بازدید از روند ساخت نیروگاه خورشیدی الیگودرز گفت:نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی شهرستان الیگودرز تا دو ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

فرماندار الیگودرز با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود:توسعه ی نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کمک به تأمین پایدار انرژی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه ی شهرستان، جذب سرمایه‌گذار، ایجاد اشتغال و فعال‌سازی ظرفیت‌های صنعتی باشد.

اداوی با اشاره به پیشرفت مناسب این طرح بیان کرد: با بهره‌برداری از این نیروگاه، عملیات اجرایی مرحله دوم طرح با ظرفیت ۶ مگاوات هم آغاز خواهد شد که هم اکنون مراحل جانمایی آن در دست انجام است.