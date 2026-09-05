ساکنان و گردشگران کیش با حضور در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل با اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچم خونخواهی رهبر شهید انقلاب فریاد مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

فریاد مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل ساکنان کیش در صد و هشتاد و نهمین شب از حماسه خیابان

فریاد مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل ساکنان کیش در صد و هشتاد و نهمین شب از حماسه خیابان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران کیش بعد از برپایی کاروان خودرویی و موتوری با اجتماع در میدان ساحل کیش صد و هشتاد و نهمین شب از حماسه خیابان را برگزار کردند.

شرکت کنندگان با اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم سرخ خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی با فریاد‌های الله اکبر از نیرو‌های مسلح و مقتدر جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند.

ساکنان کیش با فریاد‌های مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار خود را از دو رژیم تروریست و کودک کش امریکا و صهیونیستی نشان دادند.