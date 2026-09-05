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نیروهای مسلح یمن پس از درگیری شدید با شبهنظامیان وابسته به عربستان سعودی، منطقه راهبردی «الکدحة» در تعز را تحت کنترل خود درآوردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نیروهای مسلح یمن پس از درگیریهای شدید با شبهنظامیان وابسته به عربستان سعودی، منطقه «الکدحة» در تعز (جنوب یمن) را تحت کنترل خود درآورده و آنها را از این منطقه راهبردی بیرون کردند.
نیروهای مسلح یمن همچنین از هلاکت شماری از فرماندهان و مزدوران وابسته به امارات و عربستان در عملیات ضربتی خود خبر دادند
در همین حال شبکه تلویزیونی «المسیره» یمن گزارش داد که عربستان سعودی، مناطق مختلف در استان صعده یمن را هدف حملات توپخانهای قرار داد
در دو روز گذشته، درگیریهای شدیدی میان نیروهای مسلح یمن و شبهنظامیان وابسته به عربستان در محور الکدحه در غرب استان تعز روی داد که عمدتا با تبادل آتش توپخانه و استفاده از سلاحهای سبک و نیمهسنگین همراه بود.
این تحولات در حالی روی داده است که درگیریها در جبهههای غربی استان تعز و منطقه ساحل غربی یمن ادامه دارد.