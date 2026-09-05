استانداری سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیه‌ای، از تمدید ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شهرداری‌های استان تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ براساس مصوبه هیأت وزیران به شماره ۶۱۰۱۱/۱۱۷۳۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ و با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، تأمین آسایش مردم و جلوگیری از وقفه در خدمت‌رسانی، اجرای بخشنامه شماره ۸۸۴۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور تا سی‌ویکم شهریورماه سال جاری تمدید شد.

براین اساس، ساعات شروع به کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است و روز‌های پنجشنبه نیز به صورت دورکاری خواهد بود و کسری ساعات کار از طریق دورکاری جبران می‌شود.

ملاحظات:

۱. ساعت کار بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، امدادرسانی و شرکت‌های خدمات‌رسان از جمله آتش‌نشانی، اتفاقات آب، برق، گاز و سایر مراکز مشابه، مطابق مقررات مربوطه خواهد بود.

۲. بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانک‌های استان، در روز‌های پنجشنبه شعب بانک‌ها به صورت شیفت نسبت به ارائه خدمات بانکی به مردم اقدام خواهند کرد.

۳. فعالیت آموزشی مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تابع تصمیمات و بخشنامه‌های وزارتخانه‌های مربوط خواهد بود.

۴. ساعات تعیین‌شده در این بخشنامه، اختلالی در قوانین کسر ساعت کاری کارکنان معلول و جانبازان ایجاد نمی‌کند و مزایای قانونی آنان به قوت خود باقی است.

۵. استفاده همزمان بانوان شاغل دارای شرایط خاص از قانون کاهش ساعت کار بانوان، در بازه زمانی تغییر ساعات کار ادارات، بلامانع است.

۶. تمامی کارکنان موظف به رعایت انضباط کاری و پاسخگویی بوده و در صورت نیاز فوری دستگاه، مکلف به حضور در محل کار هستند.

۷. میزان ساعات کار کاهش‌یافته تا سقف مقرر در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق دورکاری جبران خواهد شد.

۸. مهد‌های کودک موظف به ارائه خدمات برای رفع دغدغه مادران دارای فرزند زیر شش سال هستند.

۹. شهرداری‌های سراسر استان نسبت به برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری حداکثری از ناوگان حمل‌ونقل عمومی متناسب با ساعات جدید فعالیت اقدام خواهند کرد.

۱۰. تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند همزمان با پایان ساعت کاری، وسایل سرمایشی را خاموش کنند.