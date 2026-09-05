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نیروی دریایی سپاه به تجاوز ارتش تروریستی آمریکا در حمله به ۳ فروند نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران، پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن اطلاعیه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمدلله قاصم الجبارین و مبیر الظالمین
ملت قهرمان و به پا خاسته ایران عزیز؛
صبح امروز، ارتش تروریست و متجاوز آمریکایی در یک اقدام وحشیانه و از سر استیصال در بسته بودن تنگه هرمز به ۳ فروند نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد که خسارتهایی را به بار آورد.
رزمندگان نیروی دریایی سپاه با استمداد از قدرت لایزال الهی و با حمایت و پشتوانه شما مردم دلیر و به مصداق آیه نورانی قرآن کریم که میفرماید: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» ۳ فروند نفتکش در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز و ۳ فروند شناور وابسته به آمریکای کودککش را در مناطق دیگر، هدف قرار دادند.
نیروی دریایی سپاه در پی این اقدام به همه شناورهای حاضر در خلیج فارس و نزدیک تنگه هرمز در یک هشدار قاطع اعلام میکند: فریب ارتش تروریست آمریکا را نخورید و از هرگونه تحرک مشکوک به منظور عبور از آبراههای غیر مجاز اجتناب کنید؛ در غیر این صورت، هدف قرار خواهید گرفت.
و ما النصر الّا من عند الله العزیز الحکیم