نیروی دریایی سپاه به تجاوز ارتش تروریستی آمریکا در حمله به ۳ فروند نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران، پاسخ داد.

پاسخ به تجاوز ارتش تروریستی آمریکا در حمله‌به ۳ نفتکش‌ایران

پاسخ به تجاوز ارتش تروریستی آمریکا در حمله‌به ۳ نفتکش‌ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن اطلاعیه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

والحمدلله قاصم الجبارین و مبیر الظالمین

ملت قهرمان و به پا خاسته ایران عزیز؛

صبح امروز، ارتش تروریست و متجاوز آمریکایی در یک اقدام وحشیانه و از سر استیصال در بسته بودن تنگه هرمز به ۳ فروند نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد که خسارت‌هایی را به بار آورد.

رزمندگان نیروی دریایی سپاه با استمداد از قدرت لایزال الهی و با حمایت و پشتوانه شما مردم دلیر و به مصداق آیه نورانی قرآن کریم که می‌فرماید: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» ۳ فروند نفتکش در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز و ۳ فروند شناور وابسته به آمریکای کودک‌کش را در مناطق دیگر، هدف قرار دادند.

نیروی دریایی سپاه در پی این اقدام به همه شناور‌های حاضر در خلیج فارس و نزدیک تنگه هرمز در یک هشدار قاطع اعلام می‌کند: فریب ارتش تروریست آمریکا را نخورید و از هرگونه تحرک مشکوک به منظور عبور از آبراه‌های غیر مجاز اجتناب کنید؛ در غیر این‌ صورت، هدف قرار خواهید گرفت.

و ما النصر الّا من عند الله العزیز الحکیم