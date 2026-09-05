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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان از امدادرسانی نیروهای هلالاحمر استان به هفت حادثه در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛غلامرضا علیمحمدی گفت: نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر لرستان طی ۷۲ ساعت به هفت حادثه در استان امداد رسانی کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان با اشاره به ثبت ۱۹ حادثه در این مدت افزود:نجاتگران جمعیت هلالاحمر لرستان در این عملیات امدادی، دو نفر از مصدومان رهاسازی و هشت نفر از حادثهدیدگان هم به مراکز درمانی استان منتقل شدند.
علیمحمدی با اشاره به آمادگی شبانهروزی نیروهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلالاحمر لرستان، بر تداوم ارائه ی خدمات امدادی به حادثهدیدگان در نقاط مختلف استان تأکید کرد.