کشف ۹ قبضه سلاح جنگی و شکاری در دورود لرستان
فرمانده انتظامی لرستان از کشف ۹ قبضه سلاح جنگی و شکاری و دستگیری سه نفر از اعضای یک گروه خرید و فروش سلاح غیرمجاز در شهرستان دورود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ سردار محمدرضا هاشمیفر گفت:در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت، پلیس امنیت عمومی دورود با دریافت خبری مینی بر فعالیت یک گروه خرید و فروش سلاح و مهمات غیرمجاز در یکی از روستاهای اطراف شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی لرستان افزود: با تلاش پلیس و هماهنگی قضایی، سه قاچاقچی خرید و فروش سلاح دستگیر و از آنان هفت قبضه سلاح جنگی کلت کمری، دو قبضه سلاح شکاری و ۵۵ فشنگ کشف و ضبط شد.
سردار هاشمیفر با بیان اینکه متهمان به همراه سلاحهای کشفشده تحویل مراجع قضایی استان شدند، گفت:مأموران انتظامی با اقتدار کامل، با هرگونه اقدامی که نظم و امنیت عمومی جامعه را بر هم بزند، قاطعانه برخورد خواهند کرد.