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رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع امنیتی از طرح ارتش این رژیم برای کاهش نیرو در جنوب لبنان و عقبنشینی تا عمق ۳ تا ۴ کیلومتری طرح موسوم به «خط خاکستری» خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، چند مقام امنیتی رژیم صهیونیستی به سازمان رادیو و تلویزیون این رژیم (کان گفته که ارتش در حال آمادهسازی برای کاهش نیروهای خود در جنوب لبنان است.
این منابع اعلام کردند که ارتش اسرائیل طرح ایجاد یک منطقه امنیتی جدید در جنوب لبنان را که نزدیکتر به مرزهای فلسطین اشغالی باشد، مورد بررسی قرار داده است.
براساس این طرح، همچنین نیروهای ارتش اشغالگر صهیونیست از مواضع کنونی عقبنشینی کرده و در فاصلهای نزدیکتر به مرزهای سرزمین های اشغالی و در عمق ۳ تا ۴ کیلومتری مستقر خواهند شد.
این منابع اعلام کردند که نظامیان صهیونیست در منطقهای مستقر خواهند شد که «خط خاکستری» نامیده میشود و قرار است در این خط، پایگاههایی برای عملیاتهای آینده ساخته شود.
در همین حال منابع رسانهای گزارش دادند هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی، شهرک مَنصوری و ارتفاعات منطقه علی الطاهر در جنوب لبنان را بمباران کردند.
بمباران ارتفاعات علی الطاهر در حالی است که رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه گذشته مدعی کنترل عملیاتی این ارتفاعات و ورود به دو مسیر زیرزمینی در آن شده بود.
بلندیهای علی الطاهر با ارتفاع حدود ۷۰۰ متر در فاصله چهار کیلومتری شهر نبطیه در جنوب لبنان قرار دارد و صهیونیستها طی هفتهها و ماههای گذشته به طور مرتب، آن را هدف حملات هوایی و توپخانهای قرار دادهاند.