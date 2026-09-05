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سربازان آمریکایی؛ از نقاب‌های هالیودی تا واقعیت‌های پاتایا

کاربران فضای مجازی در حال دست به دست کردن تصاویری از سربازان آمریکایی هستند که تیزر‌های هالیودی آمریکا را زیر سوال برده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۴- ۲۲:۳۳
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برچسب ها: سربازان آمریکایی ، تایلند ، ناو آبراهام لینکلن
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