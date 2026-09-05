مردم انقلابی آذربایجان غربی در یکصد و هشتاد و نهمین شب حضور در سنگرخیابان برایستادگی در برابر دشمنان و صیانت از تمامیت ارضی کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حضور مردم آذربایجان‌غربی دراجتماعات شبانه مردم به فصل صدو هشتاد و نه رسيده است.

مردم انقلابی آذربایجان غربی در این تجمعات با محکوم کردن جنایات دشمنان به ویژه حمله وحشیانه به مراسم عروسی و شهادت و زخمی کردن جمعی از هم وطنان بی گناه با تأکید بر وحدت، همدلی و انسجام ملی، بار دیگر بر وطن‌دوستی، ایستادگی و حمایت از کشور تأکید کردند.

مردم انقلابی آذربایجان غربی همچنین برلزوم اهتمام ویژه مسئولان به رفع مشکلات معیشتی مردم و مشارکت مردم در مدیریت مصرف برای شکست دشمنان در جنگ تحمیلی اقتصادی تاکید کردند.

حضور اقشار مختلف مردم با سلایق و دیدگاه‌های گوناگون، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و وحدت مردم را به نمایش گذاشت.