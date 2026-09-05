به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پوتین در ابتدای دیدار ویتکاف و کوشنر در کاخ کرملین گفت: اوضاع، البته، دشوار است و ما باید امروز آن را بررسی کنیم.

فرستادگان ویژه دونالد ترامپ امروز ( شنبه ) وارد مسکو شدند و ماموریت آنها ارائه پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ اوکراین است. انتظار می‌رود این دو مقام روز یکشنبه به اوکراین بروند.

طبق گزارش رسانه‌ها، یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه و کریل دمیتریف مدیر عامل صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه نیز در این نشست شرکت دارند.

در همین حال، روسیه و اوکراین اعلام کردند که در مدت مذاکرات مقامات آمریکایی، حملات مرزی را متوقف خواهند کرد.