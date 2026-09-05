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رئیس جمهور روسیه در دیدار استیو ویتکوف و جرد کوشنر مذاکرهکنندگان آمریکایی اوضاع را برای بحث درباره اوکراین دشوار توصیف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پوتین در ابتدای دیدار ویتکاف و کوشنر در کاخ کرملین گفت: اوضاع، البته، دشوار است و ما باید امروز آن را بررسی کنیم.
فرستادگان ویژه دونالد ترامپ امروز ( شنبه ) وارد مسکو شدند و ماموریت آنها ارائه پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ اوکراین است. انتظار میرود این دو مقام روز یکشنبه به اوکراین بروند.
طبق گزارش رسانهها، یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه و کریل دمیتریف مدیر عامل صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه نیز در این نشست شرکت دارند.
در همین حال، روسیه و اوکراین اعلام کردند که در مدت مذاکرات مقامات آمریکایی، حملات مرزی را متوقف خواهند کرد.