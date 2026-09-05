به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مراسم مولودی خوانی و گرامیداشت ماه ربیع الاول در دهستان بلدستی دهگلان برگزار شد.



نخستین رویداد تخصصی زیست‌بوم تعاون، کارآفرینی و نوآوری با عنوان زیستا با حضور کارآفرینان و اعضای شرکت‌های تعاونی به میزبانی قروه برگزار شد.



ساتیار احمدی دانش اموز‌کردستانی در مسابقات کشوری لکوکاپ مقام سوم این رقابت‌ها را کسب کرد

این رویداد با حضور ۳۰۰ دانش آموز از سراسر کشوری به میزبانی استان کردستان و شهر ساری برگزار شد

ساتیار احمدی با کسب نشان برنز بخش ربات جنگجو در قالب تیم دانش آموزی ایران در مسابقات جهانی لگو‌کاپ حضور پیدا می‌کند

مسابقات جهانی امسال قرار است به میزبانی شهر مسقط کشور عمان برگزار شود.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی ا کردستان از خرید تضمینی ۶۷۳ هزار و ۸۷ تن گندم از کشاورزان استان از ابتدای فصل خرید تا کنون خبر داد.

نقشبندی با اظهار داشت: شهرستان بیجار با تحویل ۱۳۵ هزار و ۴۴۲ تن بیشترین سهم را در تولید و عرضه این محصول داشته و پس از آن شهرستان‌های دیواندره و سقز در رده‌های بعدی قرار دارند.



مراسم تجلیل از بهورزان شبکه بهداشت و درمان در قروه و دهگلان تجلیل شد.

شیخی زاده نماینده مردم این دو شهرستان در مجلس شورای اسلامی توسعه زیر ساخت‌های بهداشتی در روستا‌ها را یکی از اولویت‌های مجلس عنوان کرد.