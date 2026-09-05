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مردم خوی درصد و هشتاد و نهمین تجمع شبانه بر حفظ وحدت و انسجام و ایستادگی در برابر دشمنان تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اجتماع شبانه مردم شهرستان خوی دریکصدوهشتاد و نهمین شب با حضور اقشار مختلف برگزار شد و حاضران با گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی، بر حفظ وحدت و تداوم مسیر ولایت تأکید کردند.
مردم شهرستان خوی ۱۸۹ مین شب با حضور خودجوش در اجتماع شبانه، یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.
شرکتکنندگان با سردادن شعارهای حماسی و مذهبی، بر حفظ انسجام و وحدت، ایستادگی در برابر دشمنان و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
حاضران همچنین با تجدید پیمان با مقام معظم رهبری، بر ادامه راه شهدا و حفظ روحیه مقاومت و ولایتمداری تأکید کردند.
تداوم این اجتماعات در محلههای مختلف خوی، جلوهای از حضور مردمی و همدلی شهروندان در پاسداشت یاد شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی است.