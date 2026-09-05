به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، تصادف رانندگی و در پی آن انفجار تانکر سوخت در محور سنندج – همدان (ورودی سنندج) ۱۱ کشته و ۷ زخمی بر جای گذاشت.

حادثه‌ای که حریق گسترده و انفجار چندین دستگاه خودرو در محل و ترافیک سنگین را به دنبال داشت.

رئیس اورژانس و فوریت‌های پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان می‌گوید: پس از اطلاع از حادثه نیرو‌های امدادی بلافاصله در محل حاضر شده و مصدومان را به بیمارستان کوثر سنندج منتقل کردند.

علت این حادثه تلخ در دست بررسی است.