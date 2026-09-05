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مردم همچون کوه در اجتماعات شبانه ایستاده برای ایران

مردم برانگیخته شده در صد و هشتاد و هشتمین شب ایستادگی، بر مقاومت تا پیروزی نهایی تاکید کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۴- ۲۲:۰۷
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
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