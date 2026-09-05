به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بیش از ۸ تن انواع مواد غذایی تاریخ‌گذشته شامل آبمیوه، دلستر و سایر فرآورده‌های غذایی که در شرایط نامناسب در یکی از انبار‌های سطح شهر نگهداری می‌شد، در جریان بازرسی مشترک کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره دو شهرستان قم، شهرداری، تعزیرات حکومتی و کلانتری منطقه، شناسایی، توقیف و از چرخه مصرف خارج شد.

این اقلام در جریان بازدید و بازرسی کارشناسان بهداشت محیط از محل مذکور کشف و پس از انجام مراحل قانونی، جمع‌آوری و معدوم‌سازی شد.

مصرف مواد غذایی تاریخ‌گذشته می‌تواند سلامت افراد را به طور جدی به خطر بیندازد و شهروندان باید هنگام خرید، به تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری و سلامت بسته‌بندی محصولات توجه ویژه داشته باشند.

شهروندان در صورت مشاهده مواد غذایی تاریخ‌گذشته، فاسد یا موارد مشکوک به تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت اطلاع دهند تا در اسرع وقت توسط کارشناسان مربوطه بررسی و پیگیری شود.