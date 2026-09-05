سفارت ایران در آنکارا، اظهارات اخیر سفیر آمریکا را تلاشی برای پنهان‌سازی سیاست یکجانبه‌گرایانه واشنگتن در قبال ایران خواند و تأکید کرد که تغییر واژگان، ماهیت «عملیات طرد اقتصادی» را تغییر نمی‌دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ در این بیانیه آمده است: آمریکا نمی‌تواند تحریم‌های داخلی خود را به عنوان حقوق بین‌الملل جا بزند؛ این اقدام اداری، حکمی بین‌المللی نیست و مبارزه با پولشویی نباید بهانه‌ای برای فشار سیاسی بر دولت‌های مستقل باشد.

سفارت ایران با اشاره به تناقض‌های آشکار واشنگتن، خاطرنشان کرد: آمریکا مدعی حقوق بشر و مبارزه با تروریسم است، اما خود صد‌ها میلیارد دلار به رژیم اسرائیل کمک نظامی می‌دهد و در گذشته نیز با حملاتی نظیر مدرسه میناب (۱۶۸ دانش‌آموز) و مراسم عروسی در سیریک، جنایت‌هایی علیه غیرنظامیان ایرانی مرتکب شده است.

در پایان بیانیه تأکید شده است: مردم منطقه این ادبیات را فراموش نمی‌کنند، به آمریکا می‌گوییم در امور داخلی کشور‌های ما دخالت نکند و بگذارد مردم منطقه در صلح و بدون جنگ، تحریم و تروریسم اقتصادی زندگی کنند. کشور‌های منطقه باید با گفت‌و‌گو و همکاری، بدون دخالت خارجی، مسیر توسعه را دنبال کنند.