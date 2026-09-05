به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این مراسم، بر نقش مقاومت مردم ایران در برابر تهدیدات دشمن و همچنین ظرفیت گروه‌های جهادی در خدمت‌رسانی به اقشار مختلف جامعه تأکید شد.

محمد مبین، فرماندار کرمانشاه، با اشاره به سال‌ها مقاومت و پایداری مردم استان، گفت: جهادگران بسیجی در عرصه‌های مختلف، تسهیل‌گر امور جامعه و همراهان دولت در خدمت‌رسانی به مردم هستند و با حضور در میدان‌های مختلف، نقش مؤثری در رفع مشکلات ایفا می‌کنند.

سرهنگ غلامعلی یاربیگی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام سجاد (ع)، نیز با تجلیل از فعالیت گروه‌های جهادی در محله‌های کم‌برخوردار و میان اقشار نیازمند، گفت: خدمت‌رسانی جهادگران تنها به حوزه اقتصادی و اجتماعی محدود نمی‌شود و فعالیت‌های فرهنگی و علمی نیز در دستور کار این گروه‌ها قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: رزمایش جهادگران فاطمی ۵ با حضور ۲۰۰ گروه جهادی از ۱۲ تا ۲۲ شهریورماه در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود و گروه‌های جهادی در این مدت با تمرکز بر خدمت‌رسانی به اقشار هدف و مناطق کم‌برخوردار، برای تحقق اهداف تعیین‌شده فعالیت خواهند کرد.