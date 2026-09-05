به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دومین دوره لیگ برتر بیلیارد در دو رشته اسنوکر و پاکت بیلیارد ۱۵ تا ۲۲ شهریور به میزبانی هیئت استان فارس برگزار خواهد شد.

در رشته پاکت بیلیارد ۱۹ تیم از ۱۰ استان تهران (۳ تیم)، اصفهان (۳ تیم)، خراسان رضوی (۳ تیم)، فارس (۲تیم)، بوشهر (۲ تیم)، کرمان (۲ تیم)، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، مازندران و یزد (یک تیم) برای حضور در مسابقات اعلام آمادگی کرده‌اند.

۱۶ تیم از ۱۰ استان خوزستان (۳ تیم)، تهران (۲ تیم)، خراسان رضوی (۲ تیم)، خراسان جنوبی (۲تیم)، کرمان، سیستان و بلوچستان، گلستان، فارس، مازندران و البرز (۱ تیم) هم حضور خود را در رقابت‌های اسنوکر نهایی کرده‌اند.

تیم‌های شرکت کننده در دومین دوره مسابقات لیگ برتر بیلیارد به شرح زیر است:

پاکت بیلیارد - ۱۹ تیم

آرش یزد، استقلال تهران، راکت بوشهر، رویال اصفهان، پلاتین تهران، پالادیوم مشهد، تارگت تهران، آریا کرمان، بهروز بوشهر، هیئت کهگیلویه و بویراحمد، هیئت مازندران، هیئت خمینی شهر، کیوبال گنبد، هیئت سیرجان، شهرداری صدرا شیراز، ابریشم مشهد، ایران پروشیراز، آرونیک اصفهان، خشایار مشهد

اسنوکر - ۱۶ تیم

آریا کرمان، استقلال تهران، هیئت ماهشهر، شهدای مس رفسنجان، گراد بیرجند، پارس بیرجند، هیئت مازندران، پالادیوم مشهد، هیئت البرز، تک چوب خوزستان، مستر فارس، رست سیستان و بلوچستان، کیوبال گنبد، خشایار مشهد، دیبا تهران، هیئت خوزستان