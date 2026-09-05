امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

مراسم بهره‌برداری از نخستین دبیرستان شبانه‌روزی هوشمند پلیس با حضور رئیس جمهور

رئیس‌جمهور با اشاره اینکه تلاش می‌کنیم دانش‌آموزان را به‌گونه‌ای آموزش دهیم که توانمندی‌های علمی خود را به عمل تبدیل کنند، تصریح کرد: برای ساخت ایران و پیشرفت، فکر‌ها و اندیشه‌ها باید با هم هماهنگ باشند و تعامل بخشی و فرابخشی ایجاد شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۴- ۲۱:۵۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
تلاش شبکه‌های ضد ایرانی برای برانگیختن احساسات مردم
تلاش شبکه‌های ضد ایرانی برای برانگیختن احساسات مردم
۱۴۰۵-۰۶-۱۲
نسخه ترامپ علیه ایران، اما دامنگیر خودش
نسخه ترامپ علیه ایران، اما دامنگیر خودش
۱۴۰۵-۰۶-۱۲
بسته فرهنگی هنر و سینما ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
بسته فرهنگی هنر و سینما ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
۱۴۰۵-۰۶-۱۲
پاسخ مردم به لفاظی‌های ترامپ در تجمعات شبانه
پاسخ مردم به لفاظی‌های ترامپ در تجمعات شبانه
۱۴۰۵-۰۶-۱۲
خبرهای مرتبط

افتتاح نخستین دبیرستان شبانه روزی هوشمند پلیس

مراسم افتتاحیه اردوگاه دانش آموزی محمد رسول الله (ص)

رئیس جمهور: محل زندگی نباید موجب تفاوت در برخورداری از خدمات سلامت شود

برچسب ها: رئیس جمهور ، مراسم بهره برداری
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 