رئیس‌جمهور با اشاره اینکه تلاش می‌کنیم دانش‌آموزان را به‌گونه‌ای آموزش دهیم که توانمندی‌های علمی خود را به عمل تبدیل کنند، تصریح کرد: برای ساخت ایران و پیشرفت، فکر‌ها و اندیشه‌ها باید با هم هماهنگ باشند و تعامل بخشی و فرابخشی ایجاد شود.