دنیامالی: وزنهبرداری باید در ناگویا درخشش متفاوتی داشته باشد
وزیر ورزش گفت: باید در ناگویا شاهد عملکردی متفاوت از وزنهبرداری ایران باشیم و این رشته بتواند نسبت به دورههای گذشته، حضور درخشانتری در بازیهای آسیایی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی عصر امروز با حضور در اردوی تیم ملی وزنهبرداری، ضمن دیدار با ملیپوشان و مسئولان فدراسیون، در جریان آخرین وضعیت تمرینی این تیم قرار گرفت و برای وزنهبرداران اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا آرزوی موفقیت کرد.
دنیامالی در جمع ملیپوشان اظهار داشت: باید در ناگویا شاهد عملکردی متفاوت از وزنهبرداری ایران باشیم و این رشته بتواند نسبت به دورههای گذشته، حضور درخشانتری در بازیهای آسیایی داشته باشد.
وی با اشاره به برنامههای وزارت ورزش برای رشتههای مدالآور، گفت: تمرکز اصلی ما در وزنهبرداری برای دو سال آینده است. اگرچه کشور با محدودیتهایی در حوزه منابع مواجه است، اما رشتههای المپیکی و مدالآوری مانند وزنهبرداری، کشتی و تکواندو باید از شرایط و حمایت ویژهتری برخوردار شوند.
وزیر ورزش و جوانان همچنین استفاده از فناوریهای نوین در وزنهبرداری را ضروری دانست و افزود: این رشته به بهرهگیری جدیتر از هوش مصنوعی نیاز دارد، بهویژه برای شناسایی و کنترل آسیبهای ورزشی؛ چراکه وزنهبرداری یکی از رشتههایی است که ورزشکاران آن با آسیبهای مختلفی مواجه میشوند.
دنیامالی با انتقاد از نگاه مقطعی به جوانگرایی در فدراسیونهای ورزشی، گفت: دیگر نمیتوان صرفاً از پوستاندازی صحبت کرد. گاهی میبینیم برخی روسای فدراسیونها از جوانگرایی و پوستاندازی میگویند، در حالی که آنچه اهمیت دارد، ایجاد یک چرخه مستمر و پایدار برای پرورش و جایگزینی ورزشکاران است.
وی با اشاره به انتظارات بالای مردم از وزنهبرداری، افزود: مردم از این رشته انتظار زیادی دارند و تلاش ما این است که در رشتههای مدالآور المپیکی، ظرفیت باشگاهها را نیز به سمت توسعه این رشتهها هدایت کنیم تا پشتوانهسازی به شکل جدیتری دنبال شود.
دنیامالی درباره زیرساختهای وزنهبرداری نیز گفت: از انوشیروانی انتظار داریم کمپ تمرینی در شأن وزنهبرداری ایران آماده کند؛ بهگونهای که روزی بتوانیم به مردم اعلام کنیم کمپ وزنهبرداری ایران در میان پنج کمپ مدرن و حرفهای جهان قرار دارد. البته میدانیم رسیدن به چنین سطحی کار آسانی نیست، اما باید برای آن هدفگذاری و تلاش کرد.
احمد دنیامالی پس از بازدید از اردوی تیم ملی وزنهبرداری و صحبت با ملیپوشان این رشته، در جمع خبرنگاران با اشاره به رویدادهای پیشروی این رشته اظهار داشت: یکی از رشتههایی که خیلی امیدواریم در المپیک درخشش داشته باشد، وزنهبرداری است. کار زیربنایی خوبی انجام شده و لازم است که از انوشیروانی که خودش از قهرمانان این رشته بوده، همچنین مربیان و همه بچهها تشکر کنم.
وی افزود: پسران و دختران ما در مسابقات قهرمانی آسیا عملکرد خوبی داشتند، به ویژه دختران. این نشان میدهد که یک کار با برنامه انجام شده است. اینکه موفقیت بدست میآورند، حاصل شش ماه و یک سال کار و تلاش نیست، بلکه یک کار بلند مدت است که فدراسیون با برنامهریزی که داشته، انجام داده و انشاءالله شاهد خبرهای خوبی از این رشته خواهیم بود.
وزیر ورزش ادامه داد: من در رشتههای مختلفی کار کردهام، اما تا به حال در وزنهبرداری نبودهام. برخی قومیتها زور بیشتری دارند و قویتر هستند، اما به هر حال چیزی که برای ما مهم است، این است که برای این رشته در همه استانها ظرفیت وجود دارد. وقتی یک قهرمان المپیک مانند رضازاده میدرخشد، باید انتظار داشته باشید که جوانان اردبیلی بیشتر به سمت این رشته بیایند. در روئینگ نیز محسن شادی اهل نقده است و جوانان این شهر گرایش زیادی به این ورزش دارند. همچنین جوانان در کرمانشاه بعد از درخشش آرین سلیمی، گرایش بیشتری به تکواندو پیدا کردهاند. به هر حال اینها در استانهای مختلف تنوع خاص خودش را دارد، اما مهمترین بحثی که داریم، رفتار علمی است؛ یعنی استعدادیابی با یک نظام تعریف شده و در قالب سامانهای همراه با استفاده از هوش مصنوعی که باید در این راستا حرکت کنیم.
دنیامالی عنوان کرد: جز المپیک ۲۰۲۸، برنامهریزی برای المپیک ۲۰۳۲ هم در حال انجام است. برخی جوانان که امروز در آسیا درخشش داشتند و رکوردهای جهان را جابجا کردند، باید برای المپیک ۲۰۳۲ روی آنها کار شود. من با جلود رئیس فدراسیون جهانی که صحبت داشتم، او آینده وزنهبرداری ایران را روشن میداند. امیدوارم این سیر رشد ما در وزنهبرداری ادامه داشته باشد.
وی گفت: ما باید کمی در بخش منابع نیز توجه ویژهتری به وزنهبرداری داشته باشیم. وزنهبرداری یک رشته سنگین است و بحث زندگی و امنیت شغلی قهرمانان مهم است. این رشته، ورزشکارانش را مستهلک میکند. ما نسبت به آنها تعهد داریم و نمیتوانیم به بحث معیشت و آینده آنها بیتفاوت باشیم؛ لذا از این جهت تلاش میکنیم.
وزیر ورزش گفت: بحثی که ما برای همه رشتهها، به ویژه آنهایی که در المپیک تعیین کننده هستند، این است که ما از ۲۷ طلایی که المپیک گرفتهایم، ۹ طلا سهم وزنهبرداری بوده است. این تعداد باید خیلی بیشتر از اینها باشد. البته این فقط مخصوص وزنهبرداری نیست و برای همه رشتههاست. نصف این مدالها را کشتی گرفته است. ما فکر میکنیم رشتههای دیگر هم باید بیایند و با افتخار اعلام کنیم که ۱۰ رشته ما صاحب مدال شوند. این بضاعت را ورزش ما دارد و این اتفاق رخ خواهد داد.