به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون دادستان کهگیلویه و بویراحمد به ضرورت شفافیت در ابلاغ و اجرای وظایف دستگاه‌های اجرایی در حوزه حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت: مدیران و دستگاه‌هایی که نسبت به تکالیف قانونی خود بی‌تفاوت باشند و با ترک فعل زمینه بروز ناهنجاری‌های اجتماعی را فراهم کنند، علاوه بر مسئولیت اداری، با پیامدهای قضایی نیز مواجه خواهند شد.

حامد رهبر» در نشست اعضای ماده ۲۰ ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد. وی با اشاره به اهمیت شفافیت در ابلاغ وظایف دستگاه‌ها، اظهار کرد: زمان عبور از مسئولیت‌پذیری و تذکرهای صرف گذشته است و هر دستگاه باید نسبت به وظایفی که در حوزه فرهنگی و اجتماعی بر عهده دارد، پاسخگو باشد.

رهبر بیان کرد: هر دستگاهی که با ترک فعل در حوزه وظایف قانونی خود، زمینه بروز ناهنجاری‌های اجتماعی را فراهم کند، نه‌تنها از نظر اداری، بلکه از منظر قضایی نیز مسئول خواهد بود.

معاون دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و وی افزود: قانون برای مدیرانی که در اجرای وظایف قانونی خود کوتاهی یا بی‌تفاوتی کنند، مسئولیت و ضمانت اجرایی مشخص کرده است و در صورت تحقق شرایط قانونی، این موضوع می‌تواند تبعاتی از جمله انفصال از خدمت را به دنبال داشته باشد.

رهبر در ادامه بر ضرورت تقویت نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: برای ساماندهی این حوزه، باید شناسایی دقیق کارگران، کارفرمایان و فعالان صنفی در دستور کار قرار گیرد.

وی پیشنهاد صدور «کارت مباشرت» برای فعالان این حوزه از طریق اتاق اصناف استان را مطرح کرد و افزود: این اقدام می‌تواند علاوه بر ساماندهی فعالیت‌های شغلی، زمینه آموزش و افزایش نظارت بر ابعاد اخلاقی و حقوقی محیط‌های کاری را نیز فراهم کند.

معاون دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به نظارت بر واحدهای صنفی بیان کرد: در مواردی که واحدهای صنفی فاقد مجوز بوده یا پس از تذکرات قانونی همچنان نسبت به رعایت ضوابط بی‌توجهی کرده‌اند، اقدامات قانونی لازم انجام شده است.

رهبر به برخی واحدهای صنفی از جمله کافه‌ها اشاره و اظهار کرد: تاکنون ۳۰ کافه فاقد مجوز، پس از طی مراحل و دریافت تذکرات قانونی، پلمب شده‌اند.

وی همچنین درباره مناطق تفریحی و گردشگری استان گفت: نظارت بر این مناطق نیز در حال انجام است و تلاش می‌شود با رعایت ضوابط و حریم‌های اخلاقی، از بروز رفتارهایی که با هنجارها و فرهنگ عمومی جامعه مغایرت دارد، جلوگیری شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از رویکردهای منفعلانه در موضوع حجاب و عفاف، بر ضرورت تقویت اقدامات فرهنگی، آموزشی و اقناعی تأکید کرد و گفت: این مسئله پیش از آنکه صرفاً انتظامی و قضایی باشد، موضوعی هویتی، تربیتی و اجتماعی است.

حجت‌الاسلام «حمزه پیش‌قدم» سه پیشنهاد را برای تقویت هماهنگی دستگاه‌ها مطرح کرد و افزود: تشکیل کمیته‌ای ویژه ذیل معاونت سیاسی استانداری برای سیاست‌گذاری، هم‌افزایی و رصد مستمر، تعیین نماینده تام‌الاختیار در استانداری و دستگاه‌ها برای پیگیری اجرای مصوبات و همچنین تعیین مأموریت‌های مشخص برای دستگاه‌های اجرایی در حوزه فعالیت‌های ایجابی، آموزشی و مشاوره‌ای، از جمله اقدامات ضروری است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر ضرورت تغییر رویکرد فرهنگی در ادارات تأکید کرد و ادامه داد: مدیران و کارکنان به‌ویژه نیروهای در ارتباط مستقیم با مردم باید مهارت برخورد مناسب، مدیریت تنش و گفت‌وگوی اقناعی را فرا بگیرند.

وی افزود: کارکنان بخش‌هایی مانند پذیرش، نگهبانی و حراست می‌توانند در مواجهه با مسائل فرهنگی به جای برخوردهای تند، از زبان گفت‌وگو و رفاقت استفاده کنند و حتی برخی کارکنان خوش‌بیان و مورد اعتماد می‌توانند به عنوان سفیر فرهنگی در محیط اداری فعالیت کنند.

حجت‌الاسلام پیش‌قدم استفاده از ظرفیت هنر را نیز در این زمینه ضروری دانست و اضافه کرد: به جای اینکه همه مفاهیم فرهنگی را در قالب تذکر مطرح کنیم، باید از زبان هنر و شیوه‌های متناسب با ذائقه نسل امروز برای انتقال مفاهیم دینی و اخلاقی استفاده شود.

وی بر تولید محتوای هویتی به جای محتوای صرفاً تکلیفی تأکید کرد و ادامه داد: روابط عمومی دستگاه‌ها می‌توانند زندگی بانوان متخصص، کارآفرین و موفقی را که با حفظ پوشش عفیفانه در عرصه‌های مختلف اجتماعی حضور دارند، به جامعه معرفی کنند تا الگوهای موفق و واقعی در معرض دید جوانان قرار گیرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کهگیلویه و بویراحمد تحکیم خانواده را یکی دیگر از محورهای مهم برنامه‌های فرهنگی دانست و گفت: اگر خانواده سالم و مستحکم باشد، بسیاری از ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی از جمله عفاف و حجاب نیز در بستر طبیعی خانواده تقویت خواهد شد.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت مساجد، گروه‌های مردمی و مراکز تربیتی محله‌محور تأکید کرد و افزود: بخشی از فعالیت‌های فرهنگی باید به حلقه‌های میانی و مجموعه‌هایی واگذار شود که ارتباط مستقیم و مستمر با جوانان دارند.

حجت‌الاسلام پیش‌قدم از تدوین برنامه‌ای منسجم برای حوزه زیست عفیفانه خبر داد و گفت: این برنامه بر سه محور گفتمانی، آموزشی و تبیینی و تبلیغی استوار خواهد بود و پس از هماهنگی و تأیید مجموعه‌های مرتبط، برای اجرا به دستگاه‌های استان ابلاغ می‌شود.

رسانه در خط مقدم فرهنگ‌سازی قرار دارد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با اشاره به نقش مهم رسانه در بازسازی و ارتقای فضای فرهنگی جامعه، بر آمادگی صداوسیما برای همراهی با برنامه‌های فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب تأکید کرد.

سیدشهریار گنجی با ارائه گزارشی از فعالیت‌های صداوسیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد در حوزه تولید محتوای فرهنگی و اجتماعی، اظهار کرد: رسانه می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری و تولید آثار اثرگذار، مفاهیم فرهنگی و اخلاقی را به شیوه‌ای جذاب و متناسب با نیاز و ذائقه مخاطبان به جامعه منتقل کند. وی با اشاره به تولید تله‌فیلم «مینادژ» که به‌عنوان اثری برتر در سطح کشور مورد توجه قرار گرفته است، افزود: تولید آثار فاخر و اثرگذار فرهنگی و اجتماعی یکی از اولویت‌های رسانه است و تلاش می‌شود در این مسیر از ظرفیت هنرمندان و نیروهای توانمند استان استفاده شود.

مدیرکل صداوسیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد همچنین به مجموعه مستندهای «ریحانه» اشاره کرد و گفت: این آثار با هدف معرفی الگوهای موفق و ترویج ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی تولید شده‌اند و رسانه تلاش دارد با ارائه الگوهای مناسب، مخاطب را به سمت زیبایی‌های اخلاقی و سبک زندگی سالم هدایت کند.

گنجی بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های فرهنگی و رسانه تأکید کرد و ادامه داد: صداوسیما آمادگی دارد فعالیت‌ها و برنامه‌های دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی پیشرو در حوزه عفاف و حجاب را پوشش داده و ظرفیت رسانه‌ای استان را برای فرهنگ‌سازی و تبیین این موضوع به کار گیرد.

وی گفت: در حوزه فرهنگ، صرفاً بیان مطالب و توصیه‌ها کافی نیست، بلکه باید با تولید محتوای جذاب، هنرمندانه و متناسب با نیازهای روز جامعه، زمینه اثرگذاری بیشتر پیام‌های فرهنگی فراهم شود.