به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،این دوره‌ از میثاق دانشجویی به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه برای افزایش سطح آگاهی و تبیین ماموریت‌های راهبردی دانش بسیج دانشجویی برگزار شد . امجدیان مسئول بسیج دانشجویی استان کرمانشاه گفت : ٢۵٠ دانشجوی بسیجی در این دوره میثاق حضور داشتند.

در دوره های میثاق ، دانشجویان تلاش می کنند تا با مباحث و موضوعات روز در حوزه های سیاسی، فرهنگی ،اجتماعی و رسانه ای آشنا شوندو برای ترویج و تبلیغ آن در فضای دانشگاه در سال تحصیلی جدید آماده شوند .