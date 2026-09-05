فردا؛
قطعی گاز در گچساران برای توسعه شبکه
شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از قطع گاز برخی مناطق شهر گچساران بهمنظور اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شرکت گاز استان در اطلاعیهای اعلام کرد: گاز منازل کوی شهید بهشتی (منازل نفت)، اسلامآباد باغ انار، مدرس هفتگانه، دانشگاه آزاد، مسکن مهر پادگان شاهد و مسکن نهضت ملی جاده اسلامآباد فردا یکشنبه ۱۵ شهریور از ساعت ۸ به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.
شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرده است این قطعی در صورت مساعد بودن شرایط جوی انجام میشود.
از مشترکان مناطق یادشده خواسته شده است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، تمهیدات لازم را پیش از آغاز عملیات در نظر بگیرند.