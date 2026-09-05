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طرح مطالعات توجیهی و تفصیلی اثر طبیعی ملی منشورهای بازالتی چالدران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان چالدران از آغاز مطالعات توجیهی و تفصیلی اثر طبیعی ملی منشورهای بازالتی چالدران خبر داد.
حجت آذریار گفت: برای اجرای این طرح ۴۵ میلیارد ریال اعتبار از سوی سازمان حفاظت محیطزیست کشور اختصاص یافته است.
وی افزود: این مطالعات با هدف برنامهریزی برای حفاظت و بهرهبرداری پایدار از این اثر طبیعی انجام میشود و بررسی وضعیت منطقه، تهیه اطلاعات مورد نیاز و تعیین محدودههای حفاظتی و قابل استفاده را شامل خواهد شد.
اثر طبیعی ملی منشورهای بازالتی چالدران با وسعت ۶۶ هکتار در ۴۵ کیلومتری شمالشرقی بخش دشتک شهرستان چالدران قرار دارد.