طرح مطالعات توجیهی و تفصیلی اثر طبیعی ملی منشور‌های بازالتی چالدران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان چالدران از آغاز مطالعات توجیهی و تفصیلی اثر طبیعی ملی منشورهای بازالتی چالدران خبر داد.

حجت آذریار گفت: برای اجرای این طرح ۴۵ میلیارد ریال اعتبار از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور اختصاص یافته است.

وی افزود: این مطالعات با هدف برنامه‌ریزی برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از این اثر طبیعی انجام می‌شود و بررسی وضعیت منطقه، تهیه اطلاعات مورد نیاز و تعیین محدوده‌های حفاظتی و قابل استفاده را شامل خواهد شد.

اثر طبیعی ملی منشورهای بازالتی چالدران با وسعت ۶۶ هکتار در ۴۵ کیلومتری شمال‌شرقی بخش دشتک شهرستان چالدران قرار دارد.