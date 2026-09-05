بخش پاراتیراندازی کمیته بین‌المللی پارالمپیک در آستانه رقابت‌های قهرمانی جهان، ساره جوانمردی را در میان چهره‌های برجسته‌ای قرار داد که رقابت‌هایشان در این مسابقات باید پیگیری شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بخش پاراتیراندازی کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC) در آستانه رقابت‌های پاراتیراندازی قهرمانی جهان چانگ‌وون ۲۰۲۶، ساره جوانمردی، پرافتخارترین ورزشکار پارالمپیکی در رشته تپانچه را در میان چهره‌های برجسته‌ای قرار داد که رقابت‌هایشان در این مسابقات باید پیگیری شود.

رقابت‌های تپانچه قهرمانی جهان ۱۹ تا ۲۴ شهریور در سالن تیراندازی بین‌المللی چانگ‌وون کره‌جنوبی برگزار می‌شود و بیش از ۱۰۰ ورزشکار برای کسب پنج مدال انفرادی در ماده‌های مختلف تپانچه به رقابت خواهند پرداخت.

جوانمردی؛ پرافتخارترین تپانچه‌زن پارالمپیکی جهان

جوانمردی پس از هفت سال بار دیگر در رقابت‌های قهرمانی جهان حاضر می‌شود. دارنده چهار مدال طلای پارالمپیک و پنج مدال این بازی‌ها، سه طلای ماده P۲ در ریو ۲۰۱۶، توکیو ۲۰۲۰ و پاریس ۲۰۲۴ و یک طلای P۴ در ریو ۲۰۱۶ را در کارنامه دارد.

او نخستین عنوان قهرمانی جهان خود را در سال ۲۰۱۴ در آلمان با کسب طلای P۲ به دست آورد و در مسابقات جهانی سیدنی ۲۰۱۹ نیز مدال نقره همین ماده را کسب کرد. جوانمردی پس از آن برای تولد فرزندش آوش مدتی از رقابت‌ها فاصله گرفت.

او در حال حاضر صدرنشین رنکینگ جهانی تپانچه بادی ده متر زنان (P۲) است و رکورد‌های جهانی مرحله مقدماتی این ماده با امتیاز ۵۸۰ و همچنین تپانچه خفیف ۵٠ متر (P۴) با امتیاز ۵۵۶ را در اختیار دارد؛ رکورد P۴ در سال ۲۰۲۴ و در همین میدان تیراندازی چانگ‌وون به ثبت رسیده است.

او در چانگ‌وون ۲۰۲۶ در ماده‌های P۲ و P۴ به میدان خواهد رفت.

ستاره‌های دیگری که باید دنبال کرد

آیسل اوزگان (ترکیه): قهرمان دو دوره متوالی جهان در P۲، رکورددار جهان این ماده و دارنده مدال نقره پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴.

جونگ‌دو جو (کره‌جنوبی): قهرمان پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ و قهرمان جهان P۱ که رکورد جهانی مرحله مقدماتی این ماده را در اختیار دارد.

مانیش ناروال (هند): مدافع عنوان قهرمانی جهان در P۱، قهرمان پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ و صدرنشین رنکینگ جهانی P۱.

یان شیائو گونگ (آمریکا): قهرمان جهان P۳ در سال ۲۰۲۳ و دارنده مدال نقره پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ در همین ماده.

یانگ چائو (چین): پرافتخارترین مرد فعال پاراتیراندازی با شش مدال پارالمپیک، از جمله چهار طلا، و قهرمان پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ در هر دو ماده P۳ و P۴.