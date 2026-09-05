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رئیس کمیته امداد امام خمینی ره خوی از جمع آوری بیش از ۳میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان زکات در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در جشن خرمن روستای زاویه سکمنآباد خوی، بر نقش زکات در گرهگشایی از مشکلات نیازمندان و توسعه امور عامالمنفعه تأکید شد و اعلام شد تاکنون بیش از ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان زکات در این شهرستان جمعآوری شده است.
جلسه شورای زکات شهرستان خوی همزمان با جشن خرمن روستای زاویه سکمنآباد برگزار شد؛ آیینی که در آن، برکات زکات و نقش این فریضه در حمایت از نیازمندان و توسعه امور خیر و عامالمنفعه مورد تأکید قرار گرفت.
حجتالاسلام قاسمخانی، امام جمعه و رئیس ستاد زکات شهرستان خوی، با اشاره به جایگاه زکات در دین مبین اسلام گفت: زکات از واجباتی است که آثار آن تنها به فرد پرداختکننده محدود نمیشود، بلکه ثمرات آن در زندگی نیازمندان و در عرصههای مختلف اجتماعی نمایان میشود.
وی افزود: پرداخت زکات علاوه بر انجام یک تکلیف شرعی، زمینهساز مواسات، کاهش محرومیت و تقویت روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی است و باید تلاش شود این فرهنگ در جامعه، بهویژه در میان کشاورزان و تولیدکنندگان، بیش از پیش گسترش یابد.
قادر ولینژاد، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان خوی نیز با اشاره به عملکرد شورای زکات شهرستان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان زکات در شهرستان خوی جمعآوری شده است.
وی افزود: بخشی از زکات جمعآوریشده برای امور عمرانی، تأمین جهیزیه، کمک به هزینههای درمانی و پرداخت بدهیهای بانکی مددجویان اختصاص یافته است.
ولینژاد با اشاره به ظرفیت روستاهای شهرستان در پرداخت زکات، بر نقش مؤثر کشاورزان و مؤدیان در تقویت این سنت حسنه تأکید کرد و گفت: با استمرار فعالیت شورای زکات و مشارکت مردم، پیشبینی میشود میزان زکات جمعآوریشده در خوی تا پایان سال به حدود ۱۲ میلیارد تومان برسد.
در ادامه، حجتالاسلام شوقی، دبیر ستاد زکات آذربایجانغربی، نیز زکات را ظرفیتی مهم برای تقویت فرهنگ همدلی، حمایت از اقشار کمبرخوردار و هدایت بخشی از ظرفیت اقتصادی جامعه به سمت نیازهای ضروری مردم عنوان کرد.
جشن خرمن روستای زاویه سکمنآباد نیز با حضور مسئولان، کشاورزان و اهالی روستا برگزار شد و بر اهمیت پرداخت زکات محصولات کشاورزی و نقش آن در رفع بخشی از مشکلات نیازمندان تأکید شد.